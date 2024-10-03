Війна — день 953: окупанти бомблять Харків і атакують на кількох напрямках

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують тиснути на сході України. В основному їх сили сфокусовані на напрямі Покровська, проте їх наступ помічений і в інших місцях на кшталт Лиманського, Куп’янського та Торецького напрямів. Місцями у окупаційних сил є успіхи, до яких можна віднести завершення захоплення Вугледару. Аналітики не виключають, що тепер загарбники сфокусують свої сили на спробах вибити українські сили з Курахового. На тлі цього росіяни не припиняють обстрілювати мирні міста, а особливо дістається Харкову.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 3 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У Деснянському районі Києва уламки збитого російського дрона впали на багатоповерхівку. Обійшлося без суттєвих пошкоджень та займання.

00:00 Росіяни завдали удару авіабомбою по житловому будинку в Харкові. Поки що відомо про вісьмох постраждалих, серед яких трирічна дівчинка.

Про те, що відбувалося 30 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 950: на сході важка ситуація, КАБ стають занадто серйозною проблемою

З ситуацією в Україні за 1 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 951: росіяни наближаються до Покровська та оточують Вугледар

Про новини та події 2 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 952: росіяни захопили Вугледар та готують наступ на Запоріжжі