По Харкову знову прилетіли російські КАБи: є влучання у багатоповерховий будинок (оновлено)

Горить не менше десятка автомобілів, які були припарковані поруч з домом, є постраждалі

Російські окупанти ввечері 2 жовтня вчергове вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Під ударом перебували два райони міста, внаслідок атаки є влучання авіабомби у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці… На місці прильоту по багатоповерхівці пожежа — горить сам будинок та авто біля нього. Маємо попередню інформацію про вісьмох постраждалих", – повідомив Терехов.

За даними Синєгубова, окупанти влучили у п'ятиповерхівку. Горить не менше десятка автомобілів, які були припарковані поруч з домом.

"Ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають", – зазначив він.

Оновлено. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до дев'яти, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Також атаку прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба. Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу", – написав він.

Мер Терехов повідомив, що мешканців будинку почати евакуювати, як і мешканців прилеглих будинків. Їх планують тимчасово оселити у гуртожитках Харкова.

"Сотні вибитих шибок, відключили від електрики пʼять будинків. Біля місця прильоту буде організовано точку, де місцеві мешканці зможуть випити гарячого чаю та перекусити. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", – додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. В результаті було частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є загиблі та постраждалі.

Як повідомлялося раніше, росіяни вперше скинули КАБ на Запоріжжі увечері неділі, 22 вересня. Тоді повідомлялося, що пуски сталися із району Молочанська.

Експерти Defense Express після цього повідомили, що для удару використовувалася рідкісна авіабомба ФАБ-500Т. Їхньою особливістю є те, що вони можуть витримувати високі температури, які виникають при розгоні літака до великих швидкостей.