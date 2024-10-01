Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі, всі подробиці та кадри наслідків
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 679
На місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники
У вівторок, 1 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. В результаті загинула одна людина, 9 отримали поранення.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав у своєму телеграм-каналі про пошкодження різних будівель, у тому числі житла. Зазначається, що приліт був у Комунарському районі міста.
"Одна людина загинула, п’ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучення в об’єкти інфраструктури", – йдеться у публікації.
Пізніша кількість постраждалих збільшилася до дев’яти осіб. Також в ОВА повідомили: "Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки в Комунарському районі".
Крім того, стало відомо про влучення по гуртожитку та промисловому об’єкту.
Постраждалих госпіталізовано.
За інформацією на 13:57, внаслідок обстрілу поранено дванадцятирічну дитину. За допомогою до медиків звернулась 21 особа.
Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків прильоту. На місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники.
Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, в Одесі було оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістикою. Незабаром у місті пролунав вибух.