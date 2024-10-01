Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі, всі подробиці та кадри наслідків

На місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники

У вівторок, 1 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. В результаті загинула одна людина, 9 отримали поранення.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав у своєму телеграм-каналі про пошкодження різних будівель, у тому числі житла. Зазначається, що приліт був у Комунарському районі міста.

"Одна людина загинула, п’ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучення в об’єкти інфраструктури", – йдеться у публікації.

Пізніша кількість постраждалих збільшилася до дев’яти осіб. Також в ОВА повідомили: "Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки в Комунарському районі".

Крім того, стало відомо про влучення по гуртожитку та промисловому об’єкту.

Постраждалих госпіталізовано.

За інформацією на 13:57, внаслідок обстрілу поранено дванадцятирічну дитину. За допомогою до медиків звернулась 21 особа.

Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків прильоту. На місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники.

Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, в Одесі було оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістикою. Незабаром у місті пролунав вибух.