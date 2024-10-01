Пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі: Запоріжжя атакували КАБами (фото, відео)

Вибухи вже підтвердила місцева влада

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. Попередньо вороги знову атакували місто КАБамі (керована авіабомба).

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". За його даними, перші звуки вибухів у місті почули приблизно об 11:45. Через кілька хвилин (об 11:54) в обласному центрі було чути ще два гучні вибухи, а за хвилину — ще один.

Варто зазначити, що у Повітряних силах ВСУ за деякий час попереджали про загрозу ворожих КАБів. Моніторингові канали також говорили про цю загрозу.

Моніторинговий Telegram-канал "Гнила Черешня" стверджує, що пуски авіабомб вороги здійснили з району тимчасово окупованого Мелітополя.

"Пуски були з-під Мелітополя парою Су-34", — кажуть автори повідомлення.

Наразі вибухи у місті вже підтвердила місцева влада. Даних про прильоти та постраждалих станом на 12:15 не надходило.

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Під час обстрілу у місті постраждав багатоповерховий будинок.

Дев'ятеро людей поранено, одна людина загинула. Збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки у Комунарському районі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 вересня російські війська вперше атакували Запоріжжя авіабомбами. З того часу обласний центр регулярно піддається авіаударам із боку противника. Так, наприклад, під час чергового нальоту 29 вересня у місті було частково зруйновано багатоповерхівку. Постраждали мирні мешканці.