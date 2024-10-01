Повреждены многоэтажки, есть погибшие: Запорожье атаковали КАБами (фото, видео)

Взрывы уже подтвердили местные власти

В Запорожье во время воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов. Предварительно, враги снова атаковали город КАБами (корректируемая авиабомба).

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". По его данным, первые звуки взрывов в городе услышали примерно в 11:45. Спустя несколько минут (в 11:54) в областном центре было слышно еще два громких взрыва, а через минуту — еще один.

Стоит отметить, что в Воздушных силах ВСУ за некоторое время до этого предупреждали об угрозе вражеских КАБов. Мониторинговые каналы также говорили об этой угрозе.

Мониторинговый Telegram-канал "Гнилая Черешня" утверждает, что пуски авиабомб враги совершили с района временно оккупированного Мелитополя.

"Пуски были из-под Мелитополя парой Су-34", — говорят авторы сообщения.

В настоящий момент взрывы в городе уже подтвердила местная власть. Данных о прилетах и пострадавших, по состоянию на 12:15 пока не поступало.

Обновлено:

В ходе обстрела в городе пострадал многоэтажный дом.

Девять человек ранены, один человек погиб. Увеличилось количество пострадавших в результате вражеских обстрелов Запорожья. Повреждены многоэтажки и частные дома в Коммунарском районе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 сентября российские войска впервые атаковали Запорожье авиабомбами. С тех пор областной центр регулярно подвергается авиаударам со стороны противника. Так, например, во время очередного налета 29 сентября в городе была частично разрушена многоэтажка. Пострадали мирные жители.