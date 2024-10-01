Россия ударила по жилым домам в Запорожье, все подробности и кадры последствий

На местах работают медики, правоохранители, спасатели и коммунальщики

Во вторник, 1 октября, россияне атаковали Запорожье авиабомбами. В результате погиб один человек, 9 получили ранения.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров написал в своем телеграм-канале о повреждении различных строений, в том числе жилья. Отмечается, что прилет был в Коммунарском районе города.

"Один человек погиб, пятеро ранены в результате вражеских обстрелов Запорожья. Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры", – говорится в публикации.

Позднее количество пострадавших увеличилось до девяти человек. Также в ОВА сообщили: "Повреждены многоэтажки и частные дома в Коммунарском районе".

Кроме того, стало известно о попадании по общежитию и промышленному объекту.

Пострадавшие госпитализированы.

По информации на 13:57, в результате обстрела ранен двенадцатилетний ребенок. За помощью к медикам обратился 21 человек.

Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий прилета. На местах работают медики, правоохранители, спасатели и коммунальщики.

Напомним, во вторник, 1 октября, в Одессе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистикой. Вскоре в городе раздался взрыв.