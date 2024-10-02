По Харкову та області вдарили авіабомбами: є постраждалі (фото наслідків)

Серед постраждалих є підліток

Рано-вранці 2 жовтня російські війська атакували передмістя Харкова та Харків авіабомбами. В результаті є постраждалі та пошкодження житлових будинків. Вже з’явилися відповідні фото та подробиці наслідків.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області, близько 04:00 ворожа авіація завдала серії бомбових ударів по передмісті Харкова. Вибухи пролунали у м. Дергачі, селі Черкаська Лозова Молоданилівської громади та Київському районі обласного центру.

"В результаті удару КАБами по м. Дергачі 5 людей постраждали. Серед них 14-річний хлопчик. Відбулися руйнування та пожежі у 3 гаражах на площі 100 м кв. Згоріло 2 автомобілі, ще 4 пошкоджені. Також пошкоджено скління вікон у 3-х двоповерхових, багатоквартирних будинках. На іншій локації горіла трава на відкритому просторі на площі 1000 кв", — йдеться в повідомленні.

Також у селі Черкаська Лозова був приліт відкритою місцевістю. В результаті спалахнула суха трава на площі 2 га. На щастя, ніхто не постраждав.

У Київському районі Харкова зруйновано 2 гаражі у гаражному кооперативі, без постраждалих та пожеж.

Своєю чергою, голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі детально розповів, де і в який час лунали вибухи і які є пошкодження.

07:30 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

04:42 м. Харків, Київський район. Зруйновано 2 гаражі, пошкоджено 1 гараж та 3 приватні будинки.

04:25 Харківський р-н, Дергачівське товариство, м. Дергачі. Горіли 2 гаражі, 2 автомобілі. Пошкоджено скління вікон двоповерхових багатоквартирних будинків, 4 автомобілі. Постраждали 5 людей (з них 1 дитина).

04:25 Харківський р-н, Малоданилівська громада, с. Черкаська Лозова. Горіла трава на площі 1 га.

Зазначимо, що у Повітряних силах України приблизно о 4 годині ранку повідомляли, що у бік Харкова російські війська запускали КАБи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. В результаті було частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є загиблі та постраждалі.