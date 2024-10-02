По Харькову и области ударили авиабомбами: есть пострадавшие (фото последствий)

В числе пострадавших есть подросток

Ранним утром 2 октября российские войска атаковали пригород Харькова и Харьков авиабомбами. В результате есть пострадавшие и повреждения жилых домов. Уже появились соответствующие фото и подробности последствий.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, около 04:00 вражеская авиация нанесла серию бомбовых ударов по пригороду Харькова. Взрывы прогремели в г. Дергачи, селе Черкасская Лозовая Молоданиловской общины и Киевском районе областного центра.

"В результате удара КАБами по г. Дергачи 5 человек пострадали. Среди них 14-летний мальчик. Произошли разрушения и пожары в 3 гаражах на площади 100 м кв. Сгорело 2 автомобиля, еще 4 повреждены. Также повреждено остекление окон в 3-х двухэтажных многоквартирных домах. По другой локации горела трава на открытом пространстве на площади 1000 кв", — говорится в сообщении.

Также в селе Черкасская Лозовая был прилет по открытой местности. В результате загорелась сухая трава на площади 2га. К счастью, никто не пострадал.

В Киевском районе Харькова разрушены 2 гаража в гаражном кооперативе, без пострадавших и пожаров.

В свою очередь глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале детально рассказал, где и в какое время гремели взрывы и какие есть повреждения:

07:30 Купянский р-н, Купянская община, г. Купянск. В результате обстрела поврежден дом.

04:42 г. Харьков, Киевский район. Разрушены 2 гаража, поврежден 1 гараж и 3 частных дома.

04:25 Харьковский р-н, Дергачевское общество, г. Дергачи. Горели 2 гаража, 2 автомобиля. Поврежден остекление окон двухэтажных многоквартирных домов, 4 автомобиля. Пострадали 5 человек (из них 1 ребенок).

04:25 Харьковский р-н, Малоданиловская община, с. Черкасская Лозовая. Горелая трава на площади 1 га.

Отметим, что в Воздушных силах Украины примерно в 4 часа утра сообщали, что в сторону Харькова российские войска запускали КАБы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 октября россияне ударили по Запорожью КАБами. В результате был частично разрушен многоэтажный жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие.