По Харькову снова прилетели российские КАБы: есть попадание в многоэтажное здание (обновлено)

Горит не менее десятка автомобилей, припаркованных рядом с домом, есть пострадавшие

Российские оккупанты вечером 2 октября в очередной раз ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Под ударом находились два района города, в результате атаки имеется попадание авиабомбы в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке… На месте прилета по многоэтажке пожар — горит сам дом и автомобиль возле него. Есть предварительная информация о восьми пострадавших", – сообщил Терехов.

По данным Синегубова, оккупанты попали в пятиэтажку. Горит не менее десятка автомобилей, припаркованных рядом с домом.

"Враг попал в пятиэтажное здание между третьим и четвертым этажами. Горят не менее 10 автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей. Ликвидация пожара и поиски людей продолжаются", — отметил он.

Обновлено. Число пострадавших в результате атаки возросло до девяти, сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов. Также атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба. Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о 8 раненых. Всем будет оказана необходимая помощь", — написал он.

Мэр Терехов сообщил, что жильцов дома начать эвакуировать, как и жителей близлежащих домов. Их планируют временно поселить в общежитиях Харькова.

"Сотни выбитых оконных стекол отключили от электричества пять домов. Возле места прилета будет организована точка, где местные жители смогут выпить горячего чая и перекусить. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 октября россияне ударили по Запорожью КАБами. В результате был частично разрушен многоэтажный жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщалось ранее, россияне впервые сбросили КАБ в Запорожье вечером воскресенья, 22 сентября. Тогда сообщалось, что пуски произошли из района Молочанска.

Эксперты Defense Express после этого сообщили, что для удара использовалась редкая авиабомба ФАБ-500Т. Их особенностью является то, что они могут выдерживать высокие температуры, возникающие при разгоне самолета до больших скоростей.