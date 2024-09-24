Потери просто колоссальные: стало известно, сколько россиян было уничтожено на Харьковском направлении с мая

Цифра российских потерь – это фактически население небольшого районного центра

Российские оккупанты с 10 мая по 23 сентября 2023 года потеряли на севере Харьковской области более 16 тысяч единиц личного состава убитыми и ранеными. Также они лишились сотен единиц военной техники.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире Национального телемарафона. По его словам, цифра российских потерь колоссальна, однако российским генералам на жизнь собственных солдат плевать.

"Это фактически население небольшого райцентра. Но враг не считается со своими потерями, его не интересуют потери своего личного состава. Он предпочитает лучше сохранить технику или какое-то свое вооружение… Они пытаются разведать нашу систему огня и потом уже наносить поражение. Но те люди стопроцентно погибают от нашего огневого поражения", – сказал он, описывая тактику оккупантов на этом направлении.

Горячей точкой продолжает оставаться район Волчанска – это сам город и прилегающие к нему населенные пункты. Оккупанты пытаются захватить руины города, с потерями они не считаются, иногда враг обстреливает собственные подразделения, которые находятся очень близко от украинских позиций – это знак своеобразного отчаяния. Оккупанты пытаются деблокировать агрегатный завод, где в окружении находятся и постепенно вымирают российские военные.

"Конечно, им это не удается, потому что мы учитываем все имеющиеся силы, средства и возможности противника. Мы знаем те силы, которые он заводит для того, чтобы переформировать штурмовые группы, чтобы усилить идущих в бой штурмовиков. И, конечно, мы проводим определенные мероприятия, чтобы эффективно противодействовать врагу", — добавил Саранцев.

В целом, по данным ОТУ "Харьков", российские оккупанты за несколько месяцев боевых действий на Харьковском направлении понесли следующие потери:

16384 единиц личного состава (5426 безвозвратно, 10958 ранеными);

143 танка (69 уничтожено, 74 повреждено);

211 боевых бронированных машин (134 уничтожено, 77 повреждено);

1464 единицы автомобильной техники (866 уничтожено, 598 повреждено);

762 артиллерийские системы (212 уничтожено, 550 повреждено);

152 склада с боеприпасами разного уровня;

4458 беспилотников всех типов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский озвучил потери России в Курской области. За 1 месяц операции РФ потеряла 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.