Втрати просто колосальні: стало відомо, скільки росіян було знищено на Харківському напрямку з травня

Цифра російських втрат – це фактично населення невеликого районного центру

Російські окупанти з 10 травня по 23 вересня 2023 року втратили на півночі Харківської області понад 16 тисяч одиниць особового складу вбитими та пораненими. Також вони втратили сотні одиниць військової техніки.

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі Національного телемарафону. За його словами, цифра російських втрат колосальна, проте російським генералам на життя власних солдатів плювати.

"Це фактично населення невеликого райцентру. Але ворог не рахується зі своїми втратами, його не цікавлять втрати свого особового складу. Він воліє краще зберігати техніку чи якесь своє озброєння… Вони намагаються вивідати нашу систему вогню і потім вже наносити ураження. Але ті люди стовідсотково гинуть від нашого вогневого ураження", – сказав він, описуючи тактику окупантів на цьому напрямку.

Найгарячішою точкою продовжує лишатися район Вовчанська – це саме місто та прилеглі до нього населені пункти. Окупанти намагаються захопити руїни міста, з втратами вони не рахуються, іноді ворог обстрілює власні підрозділи, які знаходяться дуже близько від українських позицій – це знак своєрідного відчаю. Окупанти намагаються деблокувати агрегатний завод, де в оточенні перебувають та поступово вимирають російські військові.

"Звичайно, їм це не вдається, бо ми враховуємо всі наявні сили, засоби і можливості противника. Ми знаємо ті сили, які він заводить для того, щоб переформувати штурмові групи, щоб посилити тих штурмовиків які йдуть в бій. І звичайно ми проводимо певні заходи, щоб ефективно протидіяти ворогу", — додав Саранцев.

Загалом, за даними ОТУ "Харків", російські окупанти за кілька місяців бойових дій на Харківському напрямку зазнали наступних втрат:

16384 одиниць особового складу (5426 безповоротно, 10958 пораненими);

143 танки (69 знищено, 74 пошкоджено);

211 бойових броньованих машин (134 знищено, 77 пошкоджено);

1464 одиниці автомобільної техніки (866 знищено, 598 пошкоджено);

762 артилерійських системи (212 знищено, 550 пошкоджено);

152 склади з боєприпасами різного рівня;

4458 безпілотників усіх типів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський озвучив втрати Росії у Курській області. За 1 місяць операції РФ втратила 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.