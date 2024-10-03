Звідти бомбили КАБами: дрони СБУ атакували російський військовий аеродром "Борисоглібськ" ( деталі та відео)

Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борісоглєбська"

Вибухи, які в ніч проти 3 жовтня пролунали у Воронезькій області Росії — результат атаки дронами Служби безпеки України, а також ССО та інших Сил оборони. Метою українських безпілотників стали склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34.

Окрім того, дрони поцілили у місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ". Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території, розповіли "Телеграфу" власні джерела.

"СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, що вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО. Також вони жалілися на прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борісоглєбська".

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни екстрено закрили аеропорти у Татарстані.