Оттуда бомбили КАБами: дроны СБУ атаковали российский военный аэродром "Борисоглебск" ( детали и видео)

Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борисоглебска"

Взрывы, которые в ночь на 3 октября прозвучали в Воронежской области России — результат атаки дронами Службы безопасности Украины, а также ССО и других Сил обороны. Целью украинских беспилотников стали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34.

Кроме того, дроны попали в места хранения авиационного горючего на военном аэродроме "Борисоглебск". Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории, рассказали "Телеграфу" собственные источники.

"СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, что ночью россияне писали в соцсетях о работе ПВО. Также они жаловались на пролеты множества беспилотников и мощные взрывы и пожар в районе местного аэродрома. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борисоглебска".

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне экстренно закрыли аэропорты в Татарстане.