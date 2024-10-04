Война — день 954: россияне продвигаются в направлении Курахово и давят под Покровском

Оперативно о главном за сутки

Полномасштабное российское вторжение длится уже 954 сутки. Россияне продолжают давить на Донетчине, в том числе самыми горячими, по данным Генштаба, Покровское и Кураховское направления. После захвата Угледара у российской армии может появиться новая цель – Курахово или Большая Новоселка Донецкой области. Активным также может стать Запорожское направление, ведь здесь оккупанты продолжают наращивать свое присутствие. В то же время, ударов российскими КАБами может уменьшиться, ведь дроны СБУ атаковали аэродром, с которого россияне совершать атаки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 4 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На Покровском направлении россияне 28 раз атаковали позиции ВСУ в районах Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении оккупанты тоже достаточно активны — в настоящее время сутки зафиксировано 23 вражеских атаки. Две из них продолжаются. В основном бои продолжались в районах Новоалександровки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Екатериновки.

Кураховское направление на карте Deep State

В то же время, сообщает Deep State, что россияне продвинулись возле Цукурино (к западу от Украинска), Екатериновки (южнее Курахового), Колесниковки (южнее Купянска) и в Торецке.

Карта Deep State

Карта Deep State

О том, что происходило 1 октября, читайте в трансляции: Война — день 951: россияне приближаются к Покровску и окружают Угледар

С ситуацией в Украине за 2 октября вы можете ознакомиться в этом материале:Война — день 952: россияне захватили Угледар и готовят наступление на Запорожье

О новостях и событиях 3 октября мы рассказывали здесь: Война — день 953: оккупанты бомбят Харьков и атакуют на нескольких направлениях