Війна — день 954: росіяни просуваються у напрямку Курахово та тиснуть під Покровськом

Оперативно про головне за добу

Повномасштабне російське вторгнення триває вже 954 добу. Росіяни продовжують тиснути на Донеччині, зокрема найгарячішими, за даними Генштабу, є Покровський та Курахівський напрямки. Після захоплення Вугледару у російської армії може зʼявитись нова ціль — Курахове або Велика Новосілка Донецької області. Активним також може стати Запорізький напрямок, адже тут окупанти продовжуються нарощувати свою присутність. Водночас ударів російськими КАБами може поменшати, адже дрони СБУ атакували аеродром, з якого росіяни здійснювати атаки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 4 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Покровському напрямку росіяни 28 разів атакували позиції ЗСУ в районах Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку окупанти теж досить активні — на цей час доби зафіксовано 23 ворожих атаки. Дві з них продовжуються. В основному бої тривали в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Водночас, повідомляє Deep State, що росіяни просунулися біля Цукурино (на захід від Українська), Катеринівки (на південь від Курахового), Колесниківки (на південь від Куп'янська) та в Торецьку.

Мапа Deep State

Мапа Deep State

Про те, що відбувалося 1 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 951: росіяни наближаються до Покровська та оточують Вугледар

З ситуацією в Україні за 2 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 952: росіяни захопили Вугледар та готують наступ на Запоріжжі

Про новини та події 3 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 953: окупанти бомблять Харків і атакують на кількох напрямках