В Румынии обнаружили обломки очередного российского беспилотника

По данным румынских военных, обломки обнаружили сотрудники пограничной полиции.

На территории Румынии 4 октября в очередной раз обнаружили обломки российского беспилотника. Это оказались остатки иранского ударного БПЛА типа "Шахед", которыми российские оккупанты каждую ночь пытаются атаковать Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии. По данным румынских военных, обломки утром обнаружили сотрудники пограничной полиции.

"Пограничная полиция утром в пятницу, 4 октября, сообщила Министерству национальной обороны о наличии обломков беспилотника в районе Литцовского канала, примерно в километре от впадения в рукав Св. Георге", – сказано в сообщении.

Эксперты из Службы разведки Румынии и МВД страны подтвердили российское происхождение обломков беспилотника. Территория, где их обнаружили, расположена в загородном пространстве, повреждений от падения БПЛА нет.

Отметим, что в ночь на 8 сентября во время атаки на Украину российский ударный беспилотник в очередной раз залетел на территорию Румынии. Поэтому ВВС страны поднимали в небо истребители.

Следует отметить, что такой же инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда российские "шахеды" во время атак на Измаил тоже залетали на территорию Румынии. Однако пилоту НАТО не разрешили сбивать цели. В НАТО пришли к выводу, что это произошло ненамеренно и ограничились "решительным осуждением" и выражением чрезвычайной озабоченности.