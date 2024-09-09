"Это нонсенс": украинцам объяснили, почему Румыния не сбивает российские "шахеды" и ракеты
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Россия остается безнаказанной
Воздушные цели РФ во время обстрелов неоднократно залетали на территорию соседней Румынии. Однако их ни разу там не сбили.
Почему так происходит, рассказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, румынское законодательство запрещает сбивать воздушные цели на своей территории.
"Румыния — вообще нонсенс. У них по законам запрещено сбивать воздушные цели на своей территории", — заявил он.
Романюк рассказал, что лидер румынской оппозиции даже выдвинула претензию по этому поводу президенту и министру обороны. Однако законодательство пока остается неизменным.
Напомним, что в ночь на 8 сентября во время атаки на Украину российский ударный беспилотник в очередной раз залетел на территорию Румынии. Поэтому ВВС страны поднимали в небо истребители.
Стоит отметить, что подобный инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда российские "шахеды" во время атак на Измаил тоже залетали на территорию Румынии. Однако пилоту НАТО не дали разрешения сбивать цели. В НАТО пришли к выводу, что это произошло непреднамеренно и ограничились "решительным осуждением" и выражением крайней озабоченности.
Российские ракеты и беспилотники залетают не только на территорию Румынии. Они кружат над Польшей и Молдовой.
Ранее "Телеграф" писал, что, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Польша имеет полное право сбивать российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве. На такой шаг соседняя страна пойдет, если появится реальная угрозы атомным электростанциям Украины.