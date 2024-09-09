"Это нонсенс": украинцам объяснили, почему Румыния не сбивает российские "шахеды" и ракеты

Россия остается безнаказанной

Воздушные цели РФ во время обстрелов неоднократно залетали на территорию соседней Румынии. Однако их ни разу там не сбили.

Почему так происходит, рассказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, румынское законодательство запрещает сбивать воздушные цели на своей территории.

"Румыния — вообще нонсенс. У них по законам запрещено сбивать воздушные цели на своей территории", — заявил он.

Романюк рассказал, что лидер румынской оппозиции даже выдвинула претензию по этому поводу президенту и министру обороны. Однако законодательство пока остается неизменным.

Напомним, что в ночь на 8 сентября во время атаки на Украину российский ударный беспилотник в очередной раз залетел на территорию Румынии. Поэтому ВВС страны поднимали в небо истребители.

Стоит отметить, что подобный инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда российские "шахеды" во время атак на Измаил тоже залетали на территорию Румынии. Однако пилоту НАТО не дали разрешения сбивать цели. В НАТО пришли к выводу, что это произошло непреднамеренно и ограничились "решительным осуждением" и выражением крайней озабоченности.

Российские ракеты и беспилотники залетают не только на территорию Румынии. Они кружат над Польшей и Молдовой.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Польша имеет полное право сбивать российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве. На такой шаг соседняя страна пойдет, если появится реальная угрозы атомным электростанциям Украины.