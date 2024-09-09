"Це нонсенс": українцям пояснили, чому Румунія не збиває російські "шахеди" та ракети

Росія залишається безкарною

Повітряні цілі РФ під час обстрілів неодноразово залітали на територію сусідньої Румунії. Проте їх жодного разу там не збили.

Чому так відбувається, розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. За його словами, румунське законодавство забороняє збивати повітряні цілі на своїй території.

"Румунія — взагалі нонсенс. У них за законами заборонено збивати повітряні цілі на своїй території", — заявив він.

Романюк розповів, що лідер румунської опозиції навіть висунула претензію із цього приводу президенту та міністру оборони. Проте законодавство поки що залишається незмінним.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 вересня під час атаки на Україну російський ударний безпілотник вкотре залетів на територію Румунії. Тому ВПС країни піднімали в небо винищувачі.

Варто зазначити, що такий інцидент стався у грудні 2023 року. Тоді російські "шахеди" під час атак на Ізмаїл теж залітали на територію Румунії. Проте пілотові НАТО не дозволили збивати цілі. У НАТО дійшли висновку, що це сталося ненавмисно і обмежилися "рішучим засудженням" та висловленням надзвичайної стурбованості.

Російські ракети та безпілотники залітають не лише на територію Румунії. Вони кружляють над Польщею та Молдовою.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Польща має повне право збивати російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі. На такий крок сусідня країна піде, якщо з’явиться реальна загроза для атомних електростанцій України.