Харьков атакован КАБами, в Киеве ПВО работает по беспилотникам: подробности

Оккупанты бросали КАБы на Харьков и направили на Киев ударные беспилотники

Российские оккупанты вечером 6 октября атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Вместе с тем воздушную тревогу из-за вражеских ударных беспилотников объявили в Киеве.

Об атаке Харькова сообщил мэр города Игорь Терехов. Собственный корреспондент "Телеграфа" подтвердил взрывы в столице, в Киевской городской военной администрации в это время заявили об объявлении воздушной тревоги в столице и призвали киевлян находиться в укрытиях.

"Враг атакует Харьков КАБами — в городе слышны взрывы. Будьте осторожны — возможны повторные пуски!", — написал Терехов. О последствиях атаки по Харькову пока не сообщалось.

Относительно тревоги в Киеве, по данным мониторинговых каналов, беспилотники врага числом в несколько единиц пытаются атаковать столицу. По ним работает противовоздушная оборона, источники "Телеграфа" в городе подтвердили, что слышали сильнейшие взрывы.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – говорится в сообщении КМВА.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 октября российская армия также атаковала Киев беспилотниками. Оккупанты разными по количеству группами БПЛА пытались ударить по столице. Однако благодаря ПВО, ни один из российских дронов своей цели не достиг. Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.

Ранее "Телеграф" писал, что во время российской ночной атаки 25 сентября, украинские защитники уничтожили Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX.