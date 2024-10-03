Взрыв повредил несколько этажей: появились фото и видео последствий российского удара по Харькову

Под завалами ищут людей

Россияне в ночь на 3 октября нанесли удар по жилой многоэтажке в Харькове. В настоящее время известно о десятерых пострадавших, среди которых трехлетняя девочка.

Об этом проинформировал городской глава Игорь Терехов в своем telegram-кканале. В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что под завалами могут находиться люди.

На фоне этого в сети начали появляться многочисленные видеозаписи с места происшествия, часть из которых была опубликована непосредственно местными властями.

Синегубов сообщил, что авиабомба, которая упала на многоэтажку в Салтовском районе разрушила квартиры на нескольких этажах, а также выбила сотни, если не тысячи, окон по всему району.

Стоит отметить, что перед этим на падение бомбы отреагировал президент Владимир Зеленский, который сообщил, что предотвратить такие удары возможно, но только если Украина получит нужную помощь от мира.

"Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными", — написал он.

Как сообщалось ранее, предыдущий авиаудар по Харькову произошел утром 2 октября. Взрывы тогда прозвучали в Киевском районе города.