Вибух пошкодив кілька поверхів: з’явилися фото та відео наслідків російського удару по Харкову

Під завалами шукають людей

Росіяни в ніч на 3 жовтня завдали удару по житловій багатоповерхівці в Харкові. Наразі відомо про десятьох постраждалих, серед яких трирічна дівчинка.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму telegram-каналі. Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під завалами можуть перебувати люди.

На тлі цього у мережі почали з’являтися численні відеозаписи з місця події, частина з яких була опублікована безпосередньо місцевою владою.

Синєгубов повідомив, що авіабомба, яка впала на багатоповерхівку в Салтівському районі, зруйнувала квартири на декількох поверхах, а також вибила сотні, якщо не тисячі, вікон по всьому району.

Варто зазначити, що перед цим на падіння бомби відреагував президент Володимир Зеленський, який повідомив, що запобігти таким ударам можливо, але тільки якщо Україна отримає потрібну допомогу від світу.

"Кожен лідер точно знає, що потрібно робити. Важливо бути рішучими", — написав він.

Як повідомлялося раніше, попередній авіаудар по Харкову стався вранці 2 жовтня. Вибухи тоді пролунали у Київському районі міста.