Постраждало не лише управління поліції: нові подробиці обстрілу Кривого Рогу (фото, відео)

На місці продовжують працювати спеціальні служби

У п'ятницю, 27 вересня, російські війська вчергове обстріляли Кривий Ріг. Ворожа ракета влучила в будівлю поліцейського управління.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Там також опублікували фото з місця влучання.

За даними правоохоронців, внаслідок атаки двоє чоловіків отримали поранення, їх госпіталізовано до лікарні. Руйнувань зазнали будівля районного управління поліції, житлові будинки, автомобілі.

В прокуратурі наголосили, що рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин РФ.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ракетний удар постраждали п'ятеро людей. Двоє з них госпіталізовані. Троє потерпілих будуть оговтуватися вдома.

Він також зазначив, що окрім адмінбудівлі понівечені 23 приватні будинки і 3 дев’ятиповерхівки. А ще – навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто. З них 8 – службових.

Нагадаємо, під ранок у п'ятницю, 27 вересня, росіяни атакували безпілотниками місто Ізмаїл Одеської області. Внаслідок ударів загинуло троє людей, серед постраждалих дитина.