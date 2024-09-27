Пострадало не только управление полиции: новые подробности обстрела Кривого Рога (фото, видео)

На месте продолжают работать специальные службы

В пятницу, 27 сентября, российские войска в очередной раз обстреляли Кривой Рог. Вражеская ракета попала в здание полицейского управления.

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Там также опубликовали фото с места попадания.

По данным правоохранителей, в результате атаки двое мужчин получили ранения, они госпитализированы в больницу. Было разрушено здание районного управления полиции, жилые дома, автомобили.

В прокуратуре подчеркнули, что спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших будет уточняться. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное военное преступление РФ.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за ракетного удара пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы. Трое пострадавших будут приходить в себя дома.

Он также отметил, что кроме админздания повреждены 23 частных дома и 3 девятиэтажки. А еще – учебное заведение. Также повреждены более восьми десятков автомобилей. Из них 8 – служебных.

Напомним, утром в пятницу, 27 сентября, россияне атаковали беспилотниками город Измаил Одесской области. В результате ударов погибли три человека, среди пострадавших ребенок.