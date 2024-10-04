В Запорожье утром раздавались взрывы: россияне снова ударили КАБами, подробности

Российская армия бьет по домам мирных жителей

Россияне не перестают терроризировать Запорожье. Утром в пятницу, 4 октября, они атаковали КАБами (корректированная авиационная бомба).

Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Иван Федоров. Прилет произошел рядом с областным центром, в Запорожском районе.

"Есть попадание в Запорожском районе. Взрывной волной и обломками повреждены окна, фасад и крыша частных домов. Предварительно никто из людей не пострадал", — написал глава области.

Фёдоров опубликовал фото с места прилета. Россияне в который раз выбрали своей целью обычные жилые дома.

Следует отметить, что в последние дни россияне жестоко бьют по Запорожью авиабомбами. Они целятся по жилым домам и инфраструктуре. 1 октября, из-за вражеских ударов погиб один человек, еще 18 людей получили ранения.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 4 октября россияне пытались ударить беспилотниками по Киеву, работала ПВО. Из-за падения обломков вражеского дрона произошло возгорание в многоэтажке.