У Запоріжжі зранку лунали вибухи: росіяни знову атакували КАБами, подробиці

Російська армія б'є по будинках мирних жителів

Росіяни не перестають тероризувати Запоріжжя. Зранку у п'ятницю, 4 жовтня, вони атакували КАБом (коригована авіаційна бомба).

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Приліт стався поруч з обласним центром, у Запорізькому районі.

"Є влучання у Запорізькому районі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, фасад та дах приватних будинків. Попередньо, ніхто з людей не постраждав", — написав глава області.

Федоров опублікував фото з місця прильоту. Росіяни вкотре обрали своєю ціллю звичайні житлові будинки.

Варто зазначити, що останніми днями росіяни жорстоко б'ють по Запоріжжю авіабомбами. Вони цілять по житлових будинках та інфраструктурі. 1 жовтня, через ворожі удари загинула одна людина, ще 18 людей отримали поранення.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 4 жовтня росіяни намагалися вдарити безпілотниками по Києву, працювала ППО. Через падіння уламків ворожого дрона сталося займання у багатоповерхівці.