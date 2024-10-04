У Запоріжжі зранку лунали вибухи: росіяни знову атакували КАБами, подробиці
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Російська армія б'є по будинках мирних жителів
Росіяни не перестають тероризувати Запоріжжя. Зранку у п'ятницю, 4 жовтня, вони атакували КАБом (коригована авіаційна бомба).
Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Приліт стався поруч з обласним центром, у Запорізькому районі.
"Є влучання у Запорізькому районі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, фасад та дах приватних будинків. Попередньо, ніхто з людей не постраждав", — написав глава області.
Федоров опублікував фото з місця прильоту. Росіяни вкотре обрали своєю ціллю звичайні житлові будинки.
Варто зазначити, що останніми днями росіяни жорстоко б'ють по Запоріжжю авіабомбами. Вони цілять по житлових будинках та інфраструктурі. 1 жовтня, через ворожі удари загинула одна людина, ще 18 людей отримали поранення.
Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 4 жовтня росіяни намагалися вдарити безпілотниками по Києву, працювала ППО. Через падіння уламків ворожого дрона сталося займання у багатоповерхівці.