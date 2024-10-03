Оккупанты ночью попытались атаковать Киев беспилотниками: в КМВА рассказали о последствиях

Большинство БПЛА были уничтожены еще в пригороде столицы

Российские оккупанты ночью пытались атаковать Киев ударными беспилотниками, киевляне могли слышать взрывы. Несмотря на все попытки прорвать противовоздушную оборону столицы, врагу это не удалось: ему не помогли ночь, заходы БПЛА с разных высот и направлений и другие уловки.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация. Отмечается, что в течение ночи оккупанты разными по количеству группами БПЛА пытались атаковать Киев.

"Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 с половиной часов! Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Однако, ни один из российских дронов своей цели не достиг. Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников!", – говорится в сообщении.

Большинство БПЛА были уничтожены еще в пригороде. В результате атаки было зафиксировано падение обломков беспилотника в Деснянском районе города. Но, по данным КМВА, обошлось без разрушений, повреждений, пожаров и пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу 27 сентября российские оккупанты ударили ракетами по полицейскому управлению в Кривом Роге. В результате есть погибшие и пострадавшие.

В ночь на субботу, 28 сентября и под утро россияне атаковали Украину "шахедами", активно работала ПВО. Взрывы слышали в нескольких областях, а также в Киеве.

Ранее "Телеграф" писал, что во время российской ночной атаки 25 сентября, украинские защитники уничтожили Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX.