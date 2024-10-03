Окупанти вночі спробували атакувати Київ безпілотниками: в КМВА розповіли про наслідки

Більшість БПЛА було знищено ще у передмісті столиці

Російські окупанти вночі намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, кияни могли чути вибухи. Попри усі спроби прорвати протиповітряну оборону столиці, ворогу це не вдалося: йому не допомогли ніч, заходи БПЛА з різних висот та напрямків та інші хитрощі.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Зазначається, що протягом ночі окупанти різними за кількістю групами БПЛА намагалися атакувати Київ.

"Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин! Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в постійно додавалися нові і нові БпЛА. Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників!", – сказано у повідомленні.

Більшість БПЛА було знищено ще у передмісті. Внаслідок атаки було зафіксовано падіння уламків безпілотника в Деснянському районі міста. Але, за даними КМВА, обійшлося без руйнувань, пошкоджень, пожеж та постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", у п’ятницю 27 вересня російські окупанти вдарили ракетами по поліцейському управлінню у Кривому Розі. В результаті є загиблі та постраждалі.

У ніч проти суботи, 28 вересня та під ранок росіяни атакували Україну "шахедами", активно працювала ППО. Вибухи чули у кількох областях, а також у Києві.

Раніше "Телеграф" писав, що під час російської нічної атаки 25 вересня, українські захисники знищили Shahed-136, оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX.