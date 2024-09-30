Уламки "шахеда" впали в Києві біля житлового будинку: що відомо

На місці працюють всі служби

Вночі 30 вересня росіяни атакували Київ ударними БпЛА. У місті працювали сили протиповітряної оборони.

Уламки ворожого дрону впали біля одного з житлових будинків у Оболонському районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що на місці працюють всі необхідні служби.

За даними очільника КМВА Сергія Попка, повітряна тривога у Києві цієї ночі тривала понад 5 годин. Всі "шахеди", що загрожували Києву, вдалося знищити.

Моніторингові чати писали, що не менше 12 безпілотників перебувало у повітряному просторі Київської області. До п'яти одиниць з них попрямувало на Київ.

Також поліція Київської області показала наслідки ворожої атаки вночі 30 вересня у регіоні. За їхніми даними, пошкодження зазнали будинки місцевих жителів.

"Станом на 09:20 в одному з районів області сталося загорання житлового будинку. Пожежа локалізована рятувальниками", — йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих відсутня. Також сталося загоряння травʼяного настилу.

Поліція зазначає, що документують наслідки атаки "шахедами".

Наслідки ворожої атаки

Нагадуємо, у ніч проти суботи, 28 вересня та під ранок росіяни атакували Україну "шахедами", активно працювала ППО. Вибухи чули у кількох областях, а також у Києві.

Вибух у столиці пролунав близько 5 години ранку. Протиповітряна оборона столиці відпрацювала по російських ударних БПЛА, які спробували атакувати місто, вони були збиті. Уламки впали в Оболонському районі столиці, пошкоджено нежитлове приміщення.

Росіяни запустили "шахеди" з південного та північно-східного напрямків. На Київ вони заходили кількома хвилями.

Раніше "Телеграф" писав, що у п’ятницю 27 вересня російські військові вдарили ракетами по поліцейському управлінню у Кривому Розі. В результаті є загиблі та постраждалі.