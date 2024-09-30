Обломки "шахеда" упали в Киеве возле жилого дома: что известно

На месте работают все службы

Ночью 30 сентября россияне атаковали Киев ударными БПЛА. В городе работали силы противовоздушной обороны.

Обломки вражеского дрона упали возле одного из жилых домов в Оболонском районе. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что на месте работают все необходимые службы.

По данным главы КМВА Сергея Попка, воздушная тревога в Киеве этой ночью продолжалась более 5 часов. Все "шахеды", угрожавшие Киеву, удалось уничтожить.

Мониторинговые чаты писали, что не менее 12 беспилотников находилось в воздушном пространстве Киевской области. До пяти единиц из них направилось на Киев.

Также полиция Киевской области показала последствия вражеской атаки ночью 30 сентября в регионе. По их данным, повреждения получили дома местных жителей.

"По состоянию на 09:20 в одном из районов области произошло возгорание жилого дома. Пожар локализован спасателями", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших отсутствует. Также произошло возгорание травяного настила.

Полиция отмечает, что документируют последствия атаки "шахедами".

Последствия вражеской атаки

Напоминаем, в ночь на субботу, 28 сентября и под утро россияне атаковали Украину "шахедами", активно работала ПВО. Взрывы слышали в нескольких областях, а также в Киеве.

Взрыв в столице раздался около 5 часов утра. Противовоздушная оборона столицы отработала по российским ударным БПЛА, попытавшимся атаковать город, они были сбиты. Обломки рухнули в Оболонском районе столицы, повреждено нежилое помещение.

Россияне запустили "шахеды" по южному и северо-восточному направлениям. В Киев они заходили несколькими волнами.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу 27 сентября российские военные ударили ракетами по полицейскому управлению в Кривом Роге. В результате есть погибшие и пострадавшие.