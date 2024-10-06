Харків атакований КАБами, у Києві ППО працює по безпілотниках: подробиці

Окупанти бросали КАБи на Харків та спрямували на Київ ударні безпілотники

Російські окупанти ввечері 6 жовтня атакували Харків керованими авіабомбами. Разом із тим повітряну тривогу через ворожі ударні безпілотники оголосили у Києві.

Про атаку Харкова повідомив мер міста Ігор Терехов. Власний кореспондент "Телеграфа" підтвердив вибухи у столиці, у Київській міській військовій адміністрації тим часом заявили оголошення повітряної тривоги в столиці та закликали киян перебувати в укриттях.

"Ворог атакує Харків КАБами — у місті чутно вибухи. Будьте обережні — можливі повторні пуски!", – написав Терехов. Про наслідки атаки по Харкову поки що не повідомлялося.

Щодо тривоги у Києві, за даними моніторингових каналів, безпілотники ворога числом у кілька одиниць намагаються атакувати столицю. По ним працює протиповітряна оборона, джерела "Телеграфа" у місті підтвердили, що чули сильні вибухи.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні КМВА.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 жовтня російська армія також атакувала Київ безпілотниками. Окупанти різними за кількістю групами БПЛА намагалися вдарити по столиці. Проте завдяки ППО, жоден з російських дронів своєї мети не досяг. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

Раніше "Телеграф" писав, що під час російської нічної атаки 25 вересня, українські захисники знищили Shahed-136, оснащений супутниковим зв’язком Starlink від SpaceX.