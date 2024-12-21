Росіяни вдарили по Харкову безпілотником: є руйнування та постраждалі в одному з районів (фото)

У багатоповерхівку влучив російський ударний БПЛА

Росіяни в ніч з 20 на 21 грудня вдарили ударним безпілотником типу "шахед" по багатоповерхівці в одному з районів Харкова. Внаслідок удару шестеро осіб постраждали, є часткові руйнування житлової будівлі.

Про це повідомили у ДСНС Харківської області. Там зазначили, що шестеро мешканців будинку постраждали, врятувати з-під завалів вдалося трьох людей.

"У Салтівському районі ворожий безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Постраждали 6 осіб, серед них 12-річна дитина. Рятувальники ДСНС врятували трьох людей. Пошкоджено фасад будівлі, квартири на перших поверхах, сталася пожежа, що ліквідували о 23:04", – сказано у повідомленні.

Також в ДСНС опублікували фото з місця атаки. На них можна побачити масштаб руйнувань.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 10 грудня у Підмосков’ї пролунали вибухи після атаки безпілотниками. У московських аеропортах Внуково та Домодєдово через загрозу атаки БПЛА вводили План "Килим".

Близько тижня тому у Грозному прогримів вибух. Тоді ж, 4 грудня, глава Чечні Рамзан Кадиров визнав атаку БПЛА на полк поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова. А наприкінці жовтня "Телеграф" писав, що у Чечні дрони атакували університет спецназу Кадирова.