На Харківщині пролунало кілька потужних вибухів. Є постраждалі

Є влучання у банківську установу

У вівторок, 10 грудня, росіяни зранку завдали удару по Харківській області. Зафіксовано влучання у Златополі (Первомайську).

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За його словами, є постраждалі, обстрілів населеного пункту було кілька.

"Окупанти вдарили по м. Златопіль Лозівського району. За попередніми даними — ворог наніс ракетний удар", — йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих збільшилась до восьми осіб. Відомо, що епіцентр атаки прийшовся на банківську установу, пошкоджено чимало будівель та авто поруч. Усі потрібні служби працюють на місці влучання з урахування небезпеки.

Перші вибухи на Харківщині пролунали приблизно о 10:00, тоді Повітряні Сили України (ПС) повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по житлових будинках в Одесі. Над містом підійнявся чималий стовп диму. Його фіксували поблизу житлових будинків. Постраждало щонайменше 8 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни атакували Дніпропетровщину під Царичанкою. Удар припав на продуктовий магазин та житлові будинки. Загинуло 4 особи, а поранено щонайменше 24 людини. Серед постраждалих — одна дитина.