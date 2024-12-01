Кількість жертв та поранених невблаганно зростає: як виглядає Царичанка під Дніпром після удару РФ (фото)

Атака забрала життя чотирьох людей

Кількість постраждалих від атаки Царичанкою Дніпропетровської області 30 листопада значно зросла. Станом на 1 грудня їх 24.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова обласної військової адміністрації. Зазначається, що деякі з них у тяжкому стані.

"У лікарнях перебувають 18 постраждалих, стан сімох залишається важким. На жаль, той ворожий удар забрав чотири життя. Співчуття рідним загиблих", — зазначив голова ОВА.

Вночі від російського терору страждала Нікопольщина. Агресор із важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Наслідки уточнюються.

На жаль, ворожий удар забрав чотири життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в суботу, 30 листопада, росіяни вкотре атакували передмістя Дніпра. Спочатку повідомлялося про вибух, який пролунав в обласному центрі. Також з’явилася інформація про пожежі. Пізніше стало відомо про потерпілих та жертви події. Повідомлялося, що троє людей загинули та ще 19 постраждали. Серед поранених також є дитина.