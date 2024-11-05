У Запоріжжі пролунав вибух: є влучання та постраждалі, оновлено (фото)

Під час повітряних тривог українців закликають перебувати у безпечних місцях

У Запоріжжі близько 9:35 у вівторок, 5 листопада, пролунали вибухи. Росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури, відомо про двох постраждалих.

Як попереджав голова Запорізької ОВА Іван Федоров, тривогу біло оголошено через загрозу російських ударів балістичними ракетами. Невдовзі він повідомив про вибух у Запоріжжі.

Оновлено 10:55 Місцеві канали пишуть, що на місці прильоту продовжується сильна пожежа. Навіть через час після вибуху в небо здіймається стовп диму.

Федоров поінформував, що росіяни завдали удар по Запоріжжю, вони поцілили по обʼєкту інфраструктури. Попередньо, поранено двоє людей. Масштаби руйнувань встановлюються. Місцеві пабліки публікують фото задимлення, що виникло після вибуху.

Також про балістику на Запоріжжя о 9:14 попередили у Повітряних Силах України. Там додали, що була загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Зазначимо, балістичне озброєння відрізняється тим, що більшу частину польоту ця ракета здійснює по балістичній траєкторії, тобто перебуває в некерованому русі. За своїми тактико-технічними даними балістична ракета, що випускається з оперативно-тактичного комплексу, посідає проміжне місце між тактичними та стратегічними ракетами. Майже всі балістичні ракети є дуже складною ціллю для перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 5 листопада вибухи пролунали також у Києві. Сили ППО працювали по російських безпілотниками, якими ворог намагався вдарити по столиці.