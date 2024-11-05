Війна — день 986: окупанти тиснуть з усіх сил, а війська КНДР отримали на горіхи

Оперативно про головне за добу

На фронті активність росіян не знижується, і лише минулої доби там було зафіксовано аж 226 бойових зіткнень, що десь на сотню більше середніх показників попередніх тижнів. Основна активність загарбників зберігається на Покровському та Курахівському напрямах, проте гарячими також стають Лиманське та Куп’янське напрямки. При цьому вже з’явилася інформація про першу участь військ КНДР у бойових діях — вони потрапили під обстріл у Курській області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 5 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 В Києві знову працювала ППО по російських безпілотниках, а Харків вже вчергове вночі постраждав від теракту із застосуванням КАБів.

00:00 Над Україною помічено кілька російських БПЛА. Більшість із них літають між Сумською та Полтавською областями, але велика група також рухається із Чернігівської області до Київської.

Про те, що відбувалося 2 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 983: Росія продовжує наступати на Курахове та кошмарити "Шахедами"

З ситуацією в Україні за 3 листопада ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 984: росіяни оточують Курахове та влаштовують нічний терор

Про новини та події 4 листопада ми розповідали тут: Війна — день 985: росіяни рвуться до Курахового і б’ють по мирних містах