Війна — день 984: росіяни оточують Курахове та влаштовують нічний терор

Оперативно про головне за добу

Росіяни змістили основні зусилля з Покровського напряму на Курахівське. На тлі їхніх успіхів у Селидовому, аналітики вважають, що Курахове стане новою метою загарбників. Вже зараз окупанти намагаються підійти до міста з півночі та півдня. В уряді України вважають, що глобально плани росіян не змінилися і вони, як і раніше, намагаються продавити там, де знаходять можливості. При цьому ще щонайменше рік у них вистачатиме сил, щоб підтримувати можливості своєї армії на поточному рівні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 3 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російському Орлі пролунали вибухи.

З ситуацією в Україні за 31 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 981: росіяни підійшли до Курахового та вбили дітей у Харкові

Про новини та події 1 листопада ми розповідали тут: Війна — день 982: трагедія у Харкові та загроза нових відключень світла в Україні

Про те, що відбувалося 2 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 983: Росія продовжує наступати на Курахове та кошмарити "Шахедами"