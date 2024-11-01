Війна — день 982: росіяни тиснуть біля Курахове та атакують з повітря

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують тиснути на Донеччині, маючи там певні успіхи. За даними аналітиків, армії РФ вдалось захопити Селидове та ще декілька населених пунктів. А українські сили оборони відновили свої позиції у Торецьку, де лінія зіткнення залишається динамічною. Водночас у Курській області вже, за даними США, перебуває 8 тисяч військових КНДР. Та на тлі гарячої ситуації на фронті розмови про мирні перемовини не вщухають, адже навіть Олександр Лукашенко виявив бажання долучитись до них, щоправда, задля вдоволення власних потреб. Володимир Зеленський же дав велике інтервʼю південнокорейському ЗМІ, де розповів про територіальні поступки, участь КНДР у війні на боці РФ та План перемоги.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 1 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Покровському напрямку, як повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні, з початку доби в районах Променя, Лисівки та Вишневого ЗСУ відбивали 23 наступальних та штурмових дій ворога. Два з них ще триває.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 56 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Бої тривають у 16 локаціях.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Також стали відомі наслідки удару РФ по Одесу. Поцілили окупанти у пожежну частину в Одесі. Постраждали два рятувальники, які йшли до укриття. Пошкоджено пожежні автівки та сама будівля.

Про новини та події 29 жовтня ми розповідали тут: Війна — день 979: росіяни просуваються на Донеччині, але втратили склад боєприпасів у Луганську

Про те, що відбувалося 30 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 980: окупанти рекордно просунулися на фронті та атакують з повітря

З ситуацією в Україні за 31 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 981: росіяни підійшли до Курахового та вбили дітей у Харкові