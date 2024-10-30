Війна — день 980: окупанти рекордно просунулися на фронті і не збираються зупинятися

Оперативно про головне за добу

Російський наступ на Покровському та Курахівському напрямах не зменшує темпи, тоді як загарбники активувалися й в інших місцях. Західні аналітики фіксують прискорення темпів просування росіян на фронті та зазначають, що з початку жовтня було окуповано 478 квадратних кілометрів української території. Таких показників вони не мали з 2022 року. У Кремлі тим часом поки не видно бажання припиняти війну, а згідно з його планами бойові дії мають тривати щонайменше до 2026 року.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 30 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Декілька російських безпілотників помічено в повітряному просторі України. Їх чули у Харківській, Запорізькій та Чернігівській областях.

00:00 У Курській області чути вибухи, зокрема "падіння уламків" БПЛА зафіксували у Железногірську. Тим часом на півночі та сході України оголошено тривогу через "Шахеди".

З ситуацією в Україні за 27 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 977: похолодання змінює ситуацію на полі бою, а російські дрони стали ще небезпечнішими

Про новини та події 28 жовтня ми розповідали тут: Війна – день 978: загарбників помітили у центрі Селидове, а у Харкові лунають вибухи

Про те, що відбувалося 29 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 979: росіяни просуваються на Донеччині, але втратили склад боєприпасів у Луганську