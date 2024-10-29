Війна — день 979: росіяни просуваються в Селидовому і захопили ще одне місто

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують просуватися на Покровському та Курахівському напрямках, де під їхній контроль перейшло місто Гірник, а також більша частина міста Селидове. При цьому зростають побоювання про те, що загарбники можуть розпочати наступ у Запорізькій області, хоча місцева влада каже, що там уже достатньо укріплень, щоб не пропустити ворога. Своєю чергою Москва поглиблює співпрацю з КНДР та Іраном, північнокорейські військові вже були залучені до бойових дій і навіть були помічені на українській території.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 29 жовтня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Пара десятків російських дронів рухається через північні та центральні області на захід. Більшість із них рухається через Київську та Черкаську області у бік Житомирської.

00:00 Після російського удару по Кривому Розі загинула одна людина. За даними ОВА, це 39-річний чоловік

Про те, що відбувалося 26 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 976: нові удари Росії та суперечки про "тисячу Зеленського"

З ситуацією в Україні за 27 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 977: похолодання змінює ситуацію на полі бою, а російські дрони стали ще небезпечнішими

Про новини та події 28 жовтня ми розповідали тут: Війна – день 978: загарбників помітили у центрі Селидове, а у Харкові лунають вибухи