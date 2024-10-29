В уламках та попелі. Як зараз виглядає місце падіння уламків "шахеда" в Києві (фото, відео)

Пожежу вже ліквідували

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 29 жовтня пошкоджено багато будівель, квартир та щонайменше шестеро постраждалих. У Солом’янському районі спалахнула пожежа.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов вже відвідав місце події і показав, що там відбувається зараз. На знімках видно, що від падіння уламків "шахеда" пошкоджено чимало авто, торгових магазинчиків та квартир.

Усі машини, що знаходились біля епіцентру падіння уламків пошкоджено, деякі вигоріли вщент. У квартирах повибивало вікно та двері вибуховою хвилею, потрощило віконні рами. Деяке житло постраждало від пожежі, що спалахнула після падіння уламків збитого ППО "шахеда".

На місці й досі знаходяться мешканці будинків, вони шоковані, але вже потроху приходять до тями. Там працюють представники оперативних служб та журналісти. Всі наслідки російського удару детально фіксуються.

У більшості квартир багато битого скла, пилу та краплі крові, від поранень, які отримали люди. За словами очевидців, все обійшлося мінімальною шкодою — так, є поранені і є руйнування, однак все могло бути значно гірше.

Зауважимо, що уламки від збитого "шахеда" у Солом'янському районі впали на території житлової забудови, сталася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9 поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також спалахнули три припарковані автомобілі. Наразі пожежу ліквідовано.

Також у Святошинському районі уламки вибили шибки у триповерховій адміністративній будівлі.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Є загиблий та постраждалі.