В осколках и пепле. Как сейчас выглядит место падения обломков "шахеда" в Киеве (фото, видео)

Пожар уже был ликвидирован

В результате российской атаки на Киев в ночь на 29 октября повреждено много зданий, квартир и по меньшей мере шесть пострадавших. В Соломенском районе вспыхнул пожар.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов уже посетил место происшествия и показал, что там происходит сейчас. На снимках видно, что от падения обломков "шахеда" повреждено много автомобилей, торговых магазинчиков и квартир.

Все машины, находившиеся возле эпицентра падения обломков, повреждены, некоторые выгорели дотла. В квартирах выбило окна и двери взрывной волной, разбито оконные рамы. Некоторое жилье пострадало от вспыхнувшего пожара после падения обломков сбитого ПВО "шахеда".

На месте до сих пор находятся жители домов, они шокированы, но уже понемногу приходят в себя. Там работают представители оперативных служб и журналисты. Все последствия российского удара подробно фиксируются.

В большинстве квартир много битого стекла, пыли и капли крови от ранений, которые получили люди. По словам очевидцев, все обошлось минимальным вредом — да, ранены и есть разрушения, однако все могло быть значительно хуже.

Отметим, что обломки от сбитого "шахеда" в Соломенском районе упали на территории жилой застройки, произошла разгерметизация газовой трубы на фасадной части 9 этажного жилого дома, в результате чего возникло возгорание магазина. Также вспыхнули три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован.

Также в Святошинском районе обломки выбили стекла в трехэтажном административном здании.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Есть погибший и пострадавшие.