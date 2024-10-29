Россияне атаковали Киев "шахедами", есть пострадавшие и разрушения (фото)

На месте работают все экстренные службы

В ночь на вторник, 29 октября, россияне атаковали Киев "шахедами", работала ПВО. Из-за падения обломков в Соломенском районе вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

"В Соломенском районе после падения обломков БПЛА возгорания в жилом доме. Пылают также несколько автомобилей. Возгорание и в торговом помещении. Все экстренные службы на месте", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено 6:30 Шесть пострадавших. Одного человека с серьезным ранением ног госпитализировали, — КГГА.

В КГГА сообщили, что количество пострадавших возросло до пяти. По предварительным данным Кличко, одного из них госпитализировали, трое получили помощь медиков на месте.

"Также зафиксировано падение обломков в Святошинском районе на открытой территории. Детали выясняются. Информация о пострадавших не поступала", — добавили в КГГА.

В ГСЧС сообщили, что также там загорелись припаркованные авто, магазин и торговое сооружение. Кроме того, произошла разгерметизация газовой трубы. Вспыхнул пожар, охвативший 50 квадратных метров, его ликвидировали спасатели.

"Эвакуированы 15 человек, 4 пострадавших переданы медикам. Мужчина с ранениями ног госпитализирован. Спасатели продолжают эвакуацию и разбор конструкций", — отметили в ГСЧС.

Как сообщал "Телеграф", россияне вечером 28 октября повредили здание харьковского Госпрома авиационной бомбой. Это здание является одним из символов Харькова и охраняется ЮНЕСКО.