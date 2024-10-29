Война — день 979: россияне продвигаются в Селидово и захватили еще один город

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают продвигаться на Покровском и Кураховском направлениях, где под их контроль перешел город Горняк, а также большая часть города Селидово. При этом растут опасения о том, что захватчики могут начать наступление в Запорожской области, хотя местные власти говорят, что там уже достаточно укреплений, чтобы не пропустить врага. В свою очередь Москва углубляет сотрудничество с КНДР и Ираном, северокорейские военные уже были привлечены к боевым действиям и даже были замечены на украинской территории.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 29 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 После российского удара по Кривому Рогу погиб один человек. По данным ОВА, это 39-летний мужчина

О том, что происходило 26 октября, читайте в трансляции: Война — день 976: новые удары России и споры про "тысячу Зеленского"

С ситуацией в Украине за 27 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 977: похолодание меняет ситуацию на поле боя, а российские дроны стали еще опасней

О новостях и событиях 28 октября мы рассказывали здесь: Война – день 978: захватчиков заметили в центре Селидово, а в Харькове раздаются взрывы