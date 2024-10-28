Война — день 978: захватчиков заметили в центре Селидово, а в России звучат взрывы

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а оккупанты пытаются воспользоваться последними днями сухой погоды в этом году, чтобы достичь продвижения на ряде направлений. В частности они смогли захватить село Левадное в Запорожской области, а также могли войти в Богоявленку, что возле Угледара. Кроме того, захватчиков уже заметили в центре Селидово, где изо дня в день ухудшается ситуация. В целом, Покровское и Кураховское направления остаются наиболее горячими, однако противник также активировался на Купянском и Лиманском направлениях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российском Новохоперске (Воронежская область) прозвучали взрывы, сообщается о пожаре на территории местного спиртзавода. Подобные заводы могут изготовлять помимо алкоголя топливо для авиации.

О новостях и событиях 25 октября мы рассказывали здесь: Война — день 975: РФ давит на двух направлениях, а в Киеве прилет "Шахеда"

О том, что происходило 26 октября, читайте в трансляции: Война — день 976: новые удары России и споры про "тысячу Зеленского"

С ситуацией в Украине за 27 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 977: похолодание меняет ситуацию на поле боя, а российские дроны стали еще опасней