Война - день 976: новые удары России и споры про "тысячу Зеленского"

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 26 октября 2024 года. Военные КНДР подбираются все ближе к Украине, накаляется ситуация на подходе к Днепропетровской области, российский дрон ударил по многоэтажке в Киеве. Но, пожалуй, самой резонансной новостью прошлых суток стало обещание президента Владимира Зеленского выдать каждому украинцу по тысяче гривен к 1 декабря, — такое заявление удивило население и вызвало бурные обсуждения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 26 октября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Уже трое погибших в Днепре в результате ракетного удара россиян вечером 25 октября. Также не менее 10 человек получили ранения, разрушено жилое здание.

00:00 Россия нанесла ракетный удар по Днепру, среди прочего под ударом оказалось медицинское учреждение, минимум три человека пострадали. Кроме того, в течение вечера также были удары по инфраструктуре Сум и Конотопа Сумской области.

В результате удара дрона по многоэтажке в Киеве уже один погибший и пятеро пострадавших.

Карта боевых действий на Кураховском и Покровском направлениях выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои за Курахово и Покровск 26.10.2024

На Купянском направлении дела сейчас обстоят так:

Линия Сватово-Купянск на карте боевых действий 26.10.2024

О том, что происходило 23 октября, читайте в трансляции: Война — день 973: войска КНДР уходят на фронт, а россияне прорываются в Селидово

С ситуацией в Украине за 24 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 974: россияне прорываются на Купянском направлении и могли войти в Селидово

О новостях и событиях 25 октября мы рассказывали здесь: Война — день 975: РФ давит на двух направлениях, а в Киеве прилет "Шахеда"