Число жертв ракетного удара РФ по Днепру возросло, среди погибших ребенок (фото и видео)

Еще четверо детей пострадали

Поздно вечером 25 октября россияне двумя баллистическими ракетами ударили по Днепру. Под ударом было одно из городских медицинских учреждений и жилая застройка, по меньшей мере три человека погибли, еще 18 получили ранения.

"Из-под завалов разбитого в результате ракетной атаки здания деблокирован человек. Также на эту минуту известно о 14 пострадавших. Среди них — 4 детей. Один ребенок — в тяжелом состоянии", — написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 1:41.

Обновлено 7:50. Лысак сообщил, что среди трех погибших один ребенок. Пострадали 19 человек, из них четверо – дети. Госпитализированы восемь пострадавших.

"В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушения сразу на нескольких локациях. Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы", — пишет он.

Обновлено 7:10. В ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 18, среди них четверо детей. Из-под завалов двухэтажного жилого дома спасатели извлекли троих погибших. Еще одну женщину достали из разрушенного дома живой и передали медикам. Последствия российского удара ликвидируют более 60 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.

Ранее Лысак сообщал, что в результате российского удара повреждены 4 многоквартирных дома и одно из медучреждений областного центра. Среди пострадавших – 8-летняя девочка и 17-летний парень.

"Зафиксировано повреждение четырех жилых домов в разных районах города, в том числе в результате взрыва частично разрушено двухэтажное жилое здание. Повреждено медицинское учреждение, изуродованы автомобили", — сообщили в полиции.

Как сообщал "Телеграф", вечер пятницы, 25 октября, не стал тихим и спокойным также для жителей Киева, — российские ударные дроны атаковали столицу, и один из беспилотников попал в жилую многоэтажку, в результате чего начался большой пожар.