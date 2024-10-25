Под обстрелами без газа, воды и света: как сейчас живет прифронтовой Мирноград
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Город и близлежащие населенные пункты постоянно обстреливает российская армия
Шахтерский городок Мирноград Донецкой области с началом российско-украинской войны превратился в зону боевых действий. Российская армия не прекращает обстрелы города, из него и ближайших населенных пунктов идет эвакуация населения.
Об этом сообщает военная администрация Мирнограда в Facebook. По сообщениям властей, на сегодняшний день на территории общины нет электричества, станции по фильтрации воды не работают.
Также в связи с усложнением ситуации безопасности на территории общины, город отключен от газоснабжения.
Оккупанты используют для ударов по Мирнограду артиллерию, авиацию и дроны. В результате продолжают гибнуть мирные люди.
Россияне уничтожают многоэтажные дома, где проживают мирные жители.
Ежедневно городская военная администрация совместно с ГСЧС, сотрудниками Нацполиции и организациями, организует эвакуацию жителей территориальной общины в более безопасные регионы Украины.
Тем временем фронт приблизился к восточным окраинам Мирнограда, о чем свидетельствует карта Deepstate.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, когда первые солдаты из КНДР попадут на фронт.