Під обстрілами без газу, води та світла: як зараз живе прифронтовий Мирноград

Місто та прилеглі населені пункти постійно обстрілює російська армія

Шахтарське містечко Мирноград Донецької області з початком російсько-української війни перетворилося на зону бойових дій. Російська армія не припиняє обстрілу міста, з нього та найближчих населених пунктів йде евакуація населення.

Про це повідомляє військова адміністрація Мирнограда у Facebook. За повідомленнями влади, на сьогоднішній день на території громади немає електрики, станції з фільтрації води не працюють.

Також у зв’язку з ускладненням ситуації безпеки на території громади місто відключено від газопостачання.

Окупанти використовують для ударів по Мирнограду артилерію, авіацію та дрони. Внаслідок цього продовжують гинути мирні люди.

Росіяни знищують багатоповерхові будинки, де мешкають мирні жителі.

Щодня міська військова адміністрація спільно з ДСНС, співробітниками Нацполіції та організаціями організовує евакуацію мешканців територіальної громади до більш безпечних регіонів України.

Тим часом фронт наблизився до східних околиць Мирнограду, про що свідчить карта Deepstate.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, коли перші солдати із КНДР потраплять на фронт.