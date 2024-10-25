"Телеграф" побывал на месте прилета "Шахеда" в жилой дом в Киеве (фото и видео)

Дым от пожара видно издалека, не обошлось и без пострадавших

Вечер пятницы, 25 октября, не стал тихим и спокойным для жителей Киева, — российские ударные дроны атаковали столицу, и один из беспилотников попал в жилую многоэтажку, в результате чего начался большой пожар.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий в Соломенском районе Киева и сделал фото и видео, что там происходит после атаки.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 20:55, вскоре после чего в городе услышали первые звуки работы средств противовоздушной обороны. В 21:20 стало известно, что после взрыва в Соломенском районе начался пожар в многоэтажном жилом доме.

В результате удара "Шахеда" были повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах, на месте начали работать экстренные службы, людей эвакуировали.

"Спасатели вывели из здания более 100 человек. В настоящее время двое пострадавших в доме Соломенского района. Оба медика оказали помощь на месте", — сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

UPD: По предварительной информации, один человек погиб. Четверым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Пожар локализовали. Спасательно-поисковая операция продолжается.

Жители пострадавшего дома рассказали, что в момент прилета слышали очень громкий шум, после чего начало вонять, а потом уже услышали звук воды и вышли из здания.

Огонь охватил квартиры на нескольких этажах

Все экстренные службы работают на месте событий

Эвакуировали более сотни людей, в том числе и детей

Как известно, в Киеве регулярно слышат взрывы из-за российских атак. Так, только в ночь на 25 октября в Киеве была 15-я воздушная атака на столицу с начала месяца, и средствами ПВО были обезврежены до полутора десятков дронов.

Как сообщал "Телеграф", из-за атак России на Киев обломки дронов находят просто посреди парков.