"Телеграф" побував на місці смертельного удару "Шахеда" по будинку в Києві (оновлено)

Дим від пожежі видно здалеку, не обійшлося і без жертв

Вечір п’ятниці, 25 жовтня, не став тихим і спокійним для мешканців Києва, — російські ударні дрони атакували столицю, і один із безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого почалася велика пожежа.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій у Солом’янському районі Києва та зробив фото та відео, що там відбувається після атаки.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 20:55, невдовзі після чого у місті почули перші звуки роботи засобів протиповітряної оборони. О 21:20 стало відомо, що після вибуху у Солом’янському районі почалася пожежа у багатоповерховому житловому будинку.

Внаслідок удару "Шахеда" було пошкоджено квартири на п'яти поверхах, на місці почали працювати екстрені служби, людей евакуювали.

"Пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідували. Загинула дівчинка 2009 року народження. Постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували", — повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Мешканці постраждалого будинку розповіли, що в момент прильоту чули дуже гучний шум, після чого почало смердіти, а потім уже почули звук води та вийшли з будівлі.

Вогонь охопив квартири на кількох поверхах

Усі екстрені служби працюють на місці подій

Евакуювали понад сотню людей, у тому числі дітей

Як відомо, у Києві регулярно чують вибухи через російські атаки. Так, тільки в ніч на 25 жовтня у Києві була 15-та повітряна атака на столицю з початку місяця, і засобами ППО були знешкоджені до півтора десятка дронів.

Як повідомляв "Телеграф", через атаки Росії на Київ уламки дронів знаходять просто посеред парків.